Tajani, Salvini e Fitto alla kermesse politica in Valle D'Itria

I due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, saranno tra gli ospiti della kermesse politica 'la Piazza' che si terrà a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, dal 26 al 28 agosto. La manifestazione, presentata oggi in conferenza stampa, è organizzata dal direttore di Affariitaliani.it, Angelo Perrino, ed affronterà temi di stretta attualità politica, tra cui, spiegano gli organizzatori "il futuro di Fratelli d'Italia in vista delle prossime europee, i nuovi equilibri politici alla luce delle ambizioni di Matteo Salvini e della scomparsa di Silvio Berlusconi, la politica internazionale con una guerra che continua nonostante i tentativi di pacificazione, la manovra economica d'autunno e il debito pubblico in crescita". 'Meloni d'autunno' il titolo della sesta edizione della kermesse.

Oltre a Salvini e Tajani attesi in Puglia altri quattro ministri del governo della premier Giorgia Meloni: Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali; Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. In Valle D'Itria sono attesi, tra gli altri, Loredana Capone, vicepresidente Pd; Marco Rizzo, presidente del Partito Comunista; Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia; Antonio Decaro, Sindaco di Bari e presidente Anci.

Inoltre ci saranno: Matteo Zoppas, presidente dell'agenzia governativa Ice; Stefano Bisi, giornalista, scrittore e Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia e Piercamillo Davigo, già magistrato e membro del Csm.



