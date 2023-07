Rdc: sindaco Vico Gargano, 'tensione e rabbia tra cittadini'

A Vico del Gargano, in provincia di Foggia, si vivono "momenti difficili" dopo la cancellazione del reddito di cittadinanza. A darne notizia è il sindaco Raffaele Sciscio. "Una nostra assistente sociale - spiega - ha vissuto momenti di apprensione, perché le aspettative e la tensione riversate inopinatamente sulle strutture comunali rischia di sfociare in episodi molto spiacevoli. Tra i cittadini ci sono rabbia e tensione".

"A Vico del Gargano - aggiunge - sono circa 450 le persone che finora hanno percepito il Reddito di cittadinanza. Comprendo appieno la loro preoccupazione e lo smarrimento di fronte a una comunicazione via sms che non dà nessuna risposta né informa su quali siano, se ve ne sono, le misure che in qualche modo potranno sostenere d'ora in poi chi continua a trovarsi in difficoltà economica e senza lavoro. Auspichiamo che Governo e Inps si prendano le proprie responsabilità e facciano subito chiarezza".



