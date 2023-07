Pistola-giocattolo contro agenti, denunciato un 18enne a Taranto

Passeggiava per strada, a Taranto, impugnando una pistola, in apparenza molto somigliante a quella in uso alle forze dell'ordine e destando allarme tra i passanti.

In realtà era solo una riproduzione, ma senza il tappo rosso, così da sembrare a tutti gli effetti un'arma vera. In seguito a una segnalazione, la polizia è intervenuta in via Di Palma, nel quartiere Borgo, fermando un ragazzo di 18 anni, che, per tutta risposta, avrebbe puntato in direzione degli agenti l'arma in suo possesso. Solo dopo l'insistenza dei poliziotti, il giovane ha appoggiato la pistola a terra, per essere poi trasferito in questura e denunciato per minacce e porto abusivo di arma.

La pistola in possesso del 18enne, risultata una fedele riproduzione di quella d'ordinanza in uso alle forze dell'ordine ma in materiale plastico e priva del tappo rosso, è stata sequestrata.



