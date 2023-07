Un 80enne è morto dopo aver accusato un malore mentre si trovava sulla spiaggia di uno stabilimento balneare a Casalabate, in provincia di Lecce. L'uomo, originario della zona, viveva al Nord ed era tornato in vacanza in Salento.

L'anziano è stato soccorso dal personale del 118 chiamato dagli altri bagnanti. Inutili i tentativi di rianimarlo. Sono intervenuti anche i carabinieri e i militari della capitaneria di porto.



