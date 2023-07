E' stata riaperta la carreggiata in direzione sud, solo su una corsia di marcia, della strada statale 16 Adriatica, a Bari, dove si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto cinque auto, due delle quali in fiamme. Arrivati sul posto i soccorritori non hanno trovato feriti che avessero bisogno di cure. Permane la chiusura della carreggiata in direzione nord per consentire la rimozione dei mezzi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA