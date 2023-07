Ex Ilva Taranto, stop a forno Afo1 per installazione filtro

Acciaierie d'Italia comunica che nel corso del mese di agosto "verrà ultimata nel sito di Taranto l'installazione del quarto filtro Meros sull'impianto di agglomerazione, concludendo così il processo di ambientalizzazione dell'agglomerato come da prescrizione Aia".

Per questo motivo, spiega una nota del gruppo, "l'impianto di agglomerazione dovrà sensibilmente ridurre i propri livelli di operatività nella produzione della necessaria carica per i tre altiforni. La marcia del forno Afo1 verrà quindi sospesa nel mese di agosto fino al termine dell'installazione del filtro Meros in agglomerato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA