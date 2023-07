Incendio in casa, mamma e figlie di 4 e 5 anni ustionate

Una donna di 43 anni e le sue due figlie di 4 e 5 anni sono rimaste ustionate questa sera nell'incendio divampato all'interno della loro abitazione a San Severo, in provincia di Foggia.

Le due bambine, a quanto si è appreso, avrebbero riportato le ustioni più gravi: la piccola di 4 anni dovrebbe essere trasferita in un centro grandi ustionati, a Bari o a Brindisi.

Al momento le persone ustionate sono state trasportate nell'ospedale di San Severo. Il rogo sarebbe divampato per cause accidentali. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme.



