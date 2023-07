Sicurezza, Molteni presiede vertice in prefettura a Barletta

È in corso in prefettura, a Barletta, la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni. All'incontro partecipano, oltre al prefetto Rossana Riflesso, i procuratori della Repubblica di Bari Roberto Rossi, di Trani Renato Nitti e Silvio Guarriello per la Procura di Foggia oltre ai vertici provinciali delle forze di polizia e ai sindaci dei comuni della provincia di Barletta- Andria - Trani.

Nel corso del vertice si discuterà di sicurezza dopo i diversi episodi criminali, come le bombe ai danni di alcuni attività commerciali di Andria, avvenuti nelle ultime settimane.

I primi cittadini, che nei mesi scorsi hanno inviato una lettera al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ribadiranno la richiesta di aumentare gli organici delle forze dell'ordine.





