Rogo in palazzina ad Andria, evacuate tre famiglie

Un immobile di via Spallanzani ad Andria è stato evacuato a scopo precauzionale questa mattina, a causa di un incendio divampato al primo piano. Nella palazzina abitano tre famiglie e nessuno dei componenti è rimasto ferito né intossicato e non ci sono coinvolti minori. Le fiamme hanno sprigionato molto fumo che ha raggiunto anche il piano superiore. Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta munite di autoscala e autobotte che hanno terminato l'intervento intorno alle 13:30. Sono in corso accertamenti per verificare la natura del rogo ma non si esclude sia di natura accidentale.



