Incendi in Puglia, la Regione chiede lo stato di emergenza

La Giunta regionale pugliese, oggi in una riunione straordinaria, ha deliberato di richiedere alla presidenza del Consiglio dei ministri la proclamazione dello stato di emergenza per i territori della regione gravemente colpiti dagli incendi che si sono verificati nel mese di luglio, dal Salento alla Murgia sino al Gargano.

"La richiesta - spiegano dalla Regione - è dovuta all'eccezionale situazione meteorologica e climatica che, associata alla permanenza di temperature estreme, all'assenza di precipitazioni e a condizioni di ventosità, ha determinato situazioni favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi". I roghi hanno procurato danni "al patrimonio boschivo e ambientale, a quello agricolo, agli insediamenti civili, rurali e attività commerciali, mettendo in serio pericolo la vita delle persone".



