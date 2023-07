Inaugurato nel Tarantino uno smart wall dedicato a Pertini

La tecnologia che incontra la storia. E' stato inaugurato a Martina Franca, in provincia di Taranto, uno Smart wall digitale, raffigurante l'immagine dell'ex presidente della Repubblica, Sandro Pertini, che consentirà ai cittadini di connettersi ad internet attraverso i propri smartphone sfruttando la tecnologia 5G e potendo così accedere ad una serie di servizi. Il progetto, sviluppato ed eseguito da 'Graffiti for Smart City' combina quindi la bellezza della tecnica del mosaico alla tecnologia digitale di prossimità: il muro diventa un hot spot di nuova generazione caratterizzato da potente connettività, realtà aumentata ed intelligenza artificiale.

"La Regione Puglia e Arca Jonica - ha dichiarato il governatore Michele Emiliano che ha partecipato all'inaugurazione - hanno installato questo smart wall, muro intelligente, dedicato al presidente forse più amato nella storia d'Italia: Sandro Pertini, un socialista che parlava ai giovani, un partigiano, che riuscì a interpretare uno dei momenti più difficili del nostro paese, dando speranza, fiducia e ottimismo. È anche il presidente dei Mondiali vinti dalla Nazionale italiana nel 1982, e qui viene ritratto proprio esultante allo stadio Bernabeu di Madrid".

"Questo smart wall - ha aggiunto - offre gratuitamente diverse opportunità tecnologiche, come la connessione Wi-Fi. E grazie all'intelligenza artificiale diventerà - ha aggiunto - un avatar di Pertini che racconterà la storia, come se fosse presente lui". "Questa realizzazione - ha concluso Emiliano- rappresenta un momento di riscatto in cui le periferie pugliesi offrono speranze al resto della regione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA