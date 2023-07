Sbarcati a Leuca 129 migranti arrivati con un peschereccio

E' riuscito a entrare nel porto di Leuca verso le 3 il peschereccio con a bordo 129 migranti che era stato avvistato nella tarda serata di ieri al largo delle coste salentine, in difficoltà a causa delle avverse condizioni meteo marine che hanno reso difficili le operazioni di soccorso.

Le persone a bordo dell'imbarcazione lunga 18 metri sono in condizioni "discrete". Tra loro alcune donne e anziani molto affaticati, disidratati e stremati dal viaggio. Sono 40 in totale i minorenni. Cento dei migranti sbarcati provengono dall'Afghanistan. A prestare assistenza sul posto sono stati gli operatori della Croce rossa e della Caritas. I soccorsi sono avvenuti sotto il coordinamento della Guardia costiera di Bari, con tre motovedette Sar di Gallipoli, Otranto e Santa Maria di Leuca.



