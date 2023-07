Emiliano, 'Puglia fondamentale per il Corridoio VIII'

"Il Corridoio VIII è un piano europeo che è basato sul rapporto tra l'Unione Europea e le regioni degli Stati che devono dar vita ad un fascio infrastrutturale che noi stiamo rivitalizzando in questo ultimo anno: la Regione Puglia è molto attiva ed è stata molto attiva nel ripescaggio del Corridoio VIII. Stiamo lavorando soprattutto col ministero delle Infrastrutture". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a Brindisi a margine della visita delle delegazioni di Italia, Albania, Bulgaria e Macedonia del Nord al Centro globale dei servizi Onu (Ungsc).

Qui Emiliano ha incontrato tra gli altri il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Naturalmente l'iniziativa di oggi è un'iniziativa politica che mira a creare quelle condizioni di reciproca affidabilità tra i governi dei Paesi che devono realizzare l'infrastruttura e ovviamente l'Italia. Ma l'Italia in questo caso - ha concluso Emiliano - per il Corridoio VIII è la Puglia: quindi per noi questo è un riconoscimento molto importante da parte sia del governo italiano che di alcuni dei governi interessati a questa grande infrastruttura multipla".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA