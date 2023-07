Calcio: Bari; Mignani prolunga fino al 2025

Il Bari ha raggiunto l'intesa per prolungare il contratto con l'allenatore Michele Mignani per altri due anni fino al 2025: la notizia è stata comunicata con una nota del presidente del club Luigi De Laurentiis.

"Lo staff tecnico biancorosso - è scritto nella nota del Bari - sarà composto da Simone Vergassola (allenatore in seconda), Giorgio D'Urbano (preparatore atletico), Davide Campofranco (collaboratore tecnico), Roberto Maurantonio (allenatore dei portieri), Francesco Saverio Cosentino (preparatore atletico) ed Emanuele Insalata (match analyst). Confermato lo staff sanitario composto da Emanuele Caputo (responsabile sanitario), Battista Giovanni Ippolito (medico sociale), Vito Ungaro (medico sociale), Luca Cosentino (responsabile fisioterapisti), Alessandro Schena (fisioterapista) e Francesco Sorgente (fisioterapista), Francesco Loiacono (osteopata) e Pasquale Rizzi (podologo)".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA