Brucia ancora il Salento: questa volta un incendio è divampato a Marina di Corsano dove dieci ettari di macchia mediterranea sulla costa sono già andati in fumo e le fiamme avanzano verso l'interno.

Da tre ore venti unità sono impegnate per spegnere il rogo: al lavoro l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, i vigili del fuoco, i forestali, la protezione civile e volontari. E' stato richiesto supporto aereo.



