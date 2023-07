Abbattuto ghetto di migranti nel Foggiano,alloggi a 106 famiglie

Completato questa mattina lo sgombero del ghetto in località Contessa alle porte di Stornara, nel Foggiano, nato circa una decina di anni fa e che ospitava negli ultimi tempi circa 150 cittadini bulgari, arrivando negli anni passati ad ospitarne anche 500 in condizioni igienico-sanitarie precarie. Da oggi 106 famiglie, tra cui una quarantina di bambini, censite e in regola, saranno trasferite nei nuovi alloggi temporanei dell'area in zona Visciolo. I nuovi 28 container, a norma e contenenti tutti i servizi di base, "garantiranno una dimora dignitosa a queste persone e soprattutto non sarà tollerata alcuna situazione di illegalità ", sostiene il sindaco Roberto Nigro.

Stamani un'azione coordinata dalla Polizia di Stato, che ha visto la collaborazione di tutte le forze dell'ordine, ha permesso l'abbattimento di 78 baracche, 10 manufatti abusivi ed un capannone. Nell'insediamento abusivo, il 17 dicembre del 2021, due fratellini bulgari di 2 e 4 anni persero la vita in un incendio sviluppatosi a causa del malfunzionamento di un braciere. "Nel rispetto della legalità, oggi possiamo scrivere una delle pagine più belle per il nostro paese, continua il primo cittadino. Oggi è doveroso ringraziare tutta la macchina amministrativa, gli uffici comunali, i servizi sociali e soprattutto il Prefetto di Foggia, il Questore, il Comandante dell'Arma dei Carabinieri, la Regione Puglia, il Commissariato di Cerignola, il Comando carabinieri di Cerignola e i Vigili urbani. Voglio ringraziare inoltre la nostra caserma dei Carabinieri di Stornara per l'impegno profuso in questi 2 anni supportando l'amministrazione in questa operazione", conclude Nigro.



