Ripristinate a Ruvo le panchine distrutte con una motosega

Sono state ripristinate le due panchine in piazzetta Le Monache a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, distrutte lo scorso 28 giugno con una motosega da un cittadino che avrebbe agito così perché stanco del chiasso proveniente dalla zona a pochi passa dalla sua abitazione.

L'uomo fu ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

"Ancora una volta - ha detto l'assessore ai Lavori pubblici Antonio Mazzone - voglio ringraziare il direttore dell'area 8 Gildo Gramegna e il suo staff per aver trovato, tra le mille importantissime scadenze di questo periodo, il tempo e l'energia prima per mettere immediatamente in sicurezza il sito e poi per ripristinare le panchine così come erano. Questo piccolo, ma significativo, intervento rappresenta un duplice invito: a rispettare la cosa pubblica, ma anche a vivere la socialità negli spazi urbani migliorando le nostre capacità di convivenza e imparando a condividere uno stesso luogo pubblico tenendo conto ognuno delle necessita dell'altro".



