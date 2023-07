Notte della Taranta, il festival itinerante torna dal 1 agosto

Venticinque tappe in altrettanti borghi del Salento, 56 concerti, oltre 400 artisti italiani e internazionali e circa 200 ore di live. Sono i numeri dell'edizione 2023 del festival itinerante La Notte della Taranta, in programma dal primo al 27 agosto.

Il cartellone è stato presentato a Bari alla presenza, fra gli altri, dell'assessore al Turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane e del membro del Cda della fondazione La Notte della Taranta, Dina Manti. Il tema di questa edizione, dedicata al direttore artistico recentemente scomparso Luigi Chiriatti, è L'identità è un dono sociale. Ma ci sarà spazio anche per un progetto speciale in collaborazione con Acquedotto pugliese: L'umanità dell'acqua, portato in tre luoghi simbolici come la riserva naturale di Torre Guaceto (provincia di Brindisi), il serbatoio Aqp di Corigliano d'Otranto e la baia di Sant'Andrea (provincia di Lecce).

Il lungo viaggio nella musica popolare partirà il primo agosto da Corigliano d'Otranto toccando poi Calimera (2 agosto), Torre Guaceto (3), Sogliano Cavour (4), Nociglia (5), Racale (6), Cursi (7), Alessano (8), Ugento (9), Sant'Andrea (10), Carpignano Salentino (11), Nardò (12), Galatone (13), Lecce (14), Zollino (16), Galatina (17), Castrignano de Greci (18), Cutrofiano (19), Aradeo (20), Martignano (21), Soleto (22), Sternatia (23), Martano (24), Galatina (27). Il 26 agosto tornerà invece il tradizionale concertone di Melpignano, momento clou della kermesse.

Fra gli oltre 50 concerti in programma quest'anno ci sono quelli di Eugenio Bennato (Corigliano d'Otranto), orchestra popolare La notte della Taranta (Torre Guaceto), Mario Incudine con Peppe Servillo e orchestra popolare La notte della Taranta (Lecce), Ciccio Nucera Band e Kamafei (Martano). Molti anche gli ospiti dei talk, fra i quali Marcello Veneziani (23 agosto) e Stefano Massini (17 agosto). Il cartellone prevede anche i laboratori di pizzica curati dal corpo di ballo della Notte della Taranta. Torna anche Pizzica in scena con le coreografie di Mattia Politi: appuntamento il primo agosto al serbatoio Acquedotto pugliese di Corigliano d'Otranto e il 9 agosto a Ugento.



