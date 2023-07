Madre e figlio morti in casa, l'abitazione è sotto sequestro

È stata sequestrata la villetta in via Belle arti a Barletta dove ieri sono stati trovati i cadaveri di Raffaella Angela Dimiccoli di 73 anni e di suo figlio Michele Caporusso di 53. All'interno dell'abitazione su due piani sono stati trovati diversi oggetti che sono stati sottoposti a sequestro e su cui saranno svolti accertamenti.

I due cadaveri sono stati trovati dal marito della 73enne e padre di Michele: è stato lui a chiamare i soccorsi. L'uomo, che da qualche giorno era in una casa di campagna assieme a un altro figlio, non è stato ascoltato dagli inquirenti che indagano per omicidio colposo: al momento si procede contro ignoti.

I corpi erano in stanze differenti: sul volto del 53enne sarebbero state trovate ustioni dovute forse a una sostanza caustica; l'anziana invece era riversa su un fianco. Sarà l'autopsia che verrà eseguita probabilimente sabato prossimo dal professore Antonio De Donno dell'istituto di medicina legale del Policlinico di Bari a chiarire causa e tempi dei decessi che potrebbero risalire a 4-5 giorni fa. Le indagini sono coordinate dal magistrato della procura di Trani, Francesco Aiello.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA