Lavoro irregolare in Salento, sanzioni per 120mila euro

Tre attività sospese, otto lavoratori in nero di cui due minorenni, e sanzioni complessive per oltre 120mila euro. E' il bilancio dei controlli e delle ispezioni condotte dal nucleo carabinieri ispettorato del Lavoro di Lecce con il personale del comando provinciale e dell'ispettorato territoriale del lavoro che hanno riguardato il settore industria, turismo, stabilimenti balneari e settore agricolo nei comuni di Melendugno, Vernole, Maglie, Melpignano, Nardò e Castro.

In alcune aziende e attività ispezionate è stata accertata la presenza di lavoratori senza alcun contratto e senza alcuna preventiva comunicazione al centro per l'impiego. In due casi sonostati trovati al lavoro due minorenni di cui uno di età inferiore a 16 anni. Sono stati adottati quindi tre provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, e per ogni sospensione è stata comminata la sanzione amministrativa di 2.500 euro in aggiunta alla sanzione prevista per il lavoro nero.



