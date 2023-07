Incendi in Puglia, indagine a Vieste dopo il rogo

La Procura di Foggia nelle prossime ore aprirà un'inchiesta per incendio boschivo doloso per far luce sul rogo che ieri ha distrutto circa 200 ettari nella baia San Felice, a Vieste, costringendo duemila turisti a lasciare tre strutture ricettive. A quanto si apprende, l'indagine è a carico di ignoti. Questa mattina il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, e l'arcivescovo di Manfredonia, padre Franco Mosconi, avevano ipotizzato che l'incendio fosse opera di "piromani" e "criminali".

Le indagini dei carabinieri forestali si starebbero concentrando su un'area in cui si trova un campeggio, attualmente in disuso. Da qui, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere partito l'incendio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA