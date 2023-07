Gilet catarifrangenti per lavoratori migranti in Salento

Gilet catarifrangenti per rendere sicuri gli spostamenti dei lavoratori migranti stagionali ospitati nel campo di accoglienza a Boncuri, frazione di Nardò, in provinciale di Lecce, sono stati regalati dalla associazione 'Alla conquista della vita'. L'associazione aveva segnalato al Comune problemi di sicurezza per i lavoratori soprattutto nelle ore serali, quando il rientro nella foresteria diventa pericoloso perché la via da percorrere è una strada extraurbana che non ha marciapiedi.

"I lavoratori a cui abbiamo consegnato i gilet hanno capito l'importanza di tutelarsi su una strada pericolosa specie per chi va a piedi o in bicicletta senza la luce del giorno", ha detto il presidente dell'associazione 'Alla conquista della vita', Walter Gabellone evidenziando che "la situazione relativa a pedoni e ciclisti a rischio è ricorrente" e per questo "ogni anno richiamiamo l'attenzione delle istituzioni". "Negli ultimi anni la condizione dei lavoratori che soggiornano nella foresteria è migliorata significativamente e ci è sembrato doveroso contribuire alla risoluzione anche della problematica relativa alla sicurezza dei lavoratori", ha aggiunto l'assessore alla Polizia locale del Comune di Nardò, Marcello Greco che ha concluso: "Il rischio non sarà mai pari a zero ma riteniamo che il gilet sia molto efficace per dare visibilità alle persone a piedi o in bicicletta e quindi per evitare l'impatto".



