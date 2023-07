Decaro, 'a giorni sarà pubblicata la gara per Nodo verde'

"Tra qualche giorno sarà pubblicata la gara per la realizzazione delle opere di uno dei più importanti programmi di rigenerazione urbana realizzati a Bari".

Lo scrive sui suoi canali social il sindaco di Bari, Antonio Decaro, riferendosi al Nodo verde, il cui progetto è stato approvato ieri dal Consiglio comunale all'unanimità. Decaro descrive l'opera come un "grande spazio verde pubblico realizzato sulla piastra che, scavalcando i binari della stazione di Bari centrale, collegherà piazza Moro a via Capruzzi unendo finalmente i quartieri Murat e Carrassi".

Complessivamente, aggiunge, "saranno cinque ettari di spazio pubblico a disposizione della città con zone pedonali, percorsi ciclopedonali e aree a verde". Decaro ricorda che "saranno piantumati oltre 250 alberi e realizzata una grande area per eventi. L'investimento complessivo è di 170.563.000 di euro con progettazione ed esecuzione dei lavori affidati a Rete ferroviaria italiana".



