Università Bari, intesa con Regione su apprendimento permanente

Valorizzare le competenze acquisite in ogni contesto di apprendimento, facilitare l'accesso al mondo del lavoro e il miglioramento delle condizioni lavorative e di vita, accrescere le competenze attraverso l'accesso a percorsi formativi personalizzati anche ai fini della riqualificazione, specializzazione e aggiornamento. Sono i principali obiettivi del protocollo di intesa per la costruzione di una rete regionale per l'apprendimento permanente tra università Aldo Moro di Bari e Regione Puglia. Alla sigla hanno preso parte, fra gli altri, il rettore Stefano Bronzini e l'assessore a Formazione e lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo. La finalità è collaborare alla "costruzione di un sistema integrato per l'apprendimento permanente attraverso lo sviluppo dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze" e alla promozione "di azioni congiunte per l'aggiornamento la qualificazione e riqualificazione della popolazione adulta", recita il protocollo. La Regione avrà il compito di coordinare le diverse azioni e attuare le relative disposizioni, l'università interverrà con il suo Centro per l'apprendimento permanente. "Vogliamo creare un tessuto di accoglienza - ha detto Bronzini - che permetta di trovare un accesso definito per rimanere in un percorso formativo permanente. Il punto forza dell'iniziativa è dare possibilità di inserimento a numeri sempre più alti e significativi di persone".



