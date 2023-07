Regione Puglia, in azione cinque droni contro abbandono rifiuti

Cinque droni con tecnologia di ultima generazione per monitorare il territorio, specialmente le strade più trafficate e quelle più importanti dal punto di vista paesaggistico. I droni acquistati dalla Regione Puglia saranno impiegati per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. I dispositivi sono stati presentati questa mattina, nella sede della Regione, alla presenza fra gli atri dell'assessora regionale all'Ambiente Anna Grazia Maraschio e della dirigente della sezione regionale di Vigilanza ambientale Rocca Anna Ettorre. I droni sorvoleranno alcune aree del territorio considerate a rischio, ma anche quelle eventualmente segnalate in assessorato. "La nostra azione sarà di contrasto vera - ha spiegato Maraschio -. Abbiamo bisogno di tutti: della collaborazione dei cittadini, dei sindaci, delle associazioni.

Questi strumenti di cui ci stiamo dotando hanno proprio l'obiettivo di consentire una lotta che deve porre fine a questa abitudine non più accettabile". Maraschio ha evidenziato che "gli abbandoni possono determinare incendi e degrado, con conseguenze anche per la salute". "La nostra posizione è ferma - ha aggiunto - di lotta e di contrasto. I controlli saranno di notte e saranno a sorpresa. Saranno monitorate le zone a più alto interesse paesaggistico e naturalistico. Ma anche quelle che prevedono una più alta percorrenza, che sono già state individuate".



