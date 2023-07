++ Madre e figlio le persone trovate morte in casa a Barletta ++

(v. 'Due cadaveri trovati in una...' delle 14.09) Sono madre e figlio le due persone trovate morte questa mattina in una abitazione di via delle Belle arti, nel quartiere Barberini a Barletta. Si tratta di una donna di 73 anni e di suo figlio, un 53enne con problemi di salute. Il decesso risalirebbe a 4-5 giorni fa. Il 53enne aveva ustioni probabilmente causate da una sostanza caustica. In un'altra stanza c'era sua madre riversa su un fianco. A dare l'allarme sarebbe stato il marito della donna che da qualche giorno era in un'altra abitazione in campagna con l'altro suo figlio. Sul posto sono arrivati i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche.



