Un incendio è divampato all'alba a Vieste, nel foggiano, a ridosso di alcuni campeggi ed altre strutture turistiche. A scopo preventivo, solo per alcune ore, i villeggianti della zona sono stati fatti evacuare. Il rogo si è sviluppato in località Reginella. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco, carabinieri forestali, agenti della polizia locale e volontari della protezione civile. Non sono state segnalate al momento persone ferite.



