Incendi a Lecce, sindaco 'ci sono danni ad alcune case'

"Il fronte delle fiamme è esteso e ci sono danni ad alcune abitazioni. Sono in contatto costante con tutte le forze presenti sul campo". E' un passaggio del post con cui il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, si rivolge ai cittadini per i due incendi che hanno "colpito la marina di San Cataldo, uno sviluppatosi da Campoverde e l'altro da Villaggio Adriatico".

"Con la collaborazione di tutti - assicura - sono certo che riusciremo a domare le fiamme e a superare questo momento difficile nel minor tempo possibile. È necessario evacuare la marina per consentire che le operazioni di spegnimento si svolgano nella massima sicurezza. Sono già stati attivati due CanadAir".

"Sul luogo - sottolinea - sono già in azione da diverse ore i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, la Polizia Locale. Sono già in volo gli aerei antincendio CanadAir e in arrivo nuove squadre di Vigili del Fuoco dalla provincia per moltiplicare gli sforzi. In questo momento mi trovo in prefettura dove è stato istituito il coordinamento delle operazioni di soccorso".

"Invito chi si trova in città a non dirigersi verso San Cataldo per nessun motivo - aggiunge il sindaco - e invito quanti tra voi vivono a risiedono temporaneamente nella marina a lasciare le abitazioni dopo aver staccato le forniture di luce e gas e aver chiuso porte e finestre. Per lasciare la marina di San Cataldo utilizzare la S.P. 364 San Cataldo - Lecce direzione città o la SP 133 per Frigole. Non impegnate lo svincolo per San Foca della S.P. 364". "Ringrazio - conclude - quanti già da ore stanno combattendo con le fiamme, sull'origine delle quali le forze dell'ordine sono già impegnate a fare luce".

A Lecce è stato intanto chiuso anche il poligono di tiro dopo che le fiamme lo hanno raggiunto.



