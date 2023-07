Due cadaveri trovati in una casa a Barletta

Due cadaveri sono stati trovati in un'abitazione a Barletta, nel quartiere Barberini. Si tratterebbe di una persona anziana e di una più giovane. Non è chiaro se siano madre e figlio. Sul posto intervengono i carabinieri che indagano coordinati dal magistrato della procura di Trani, Francesco Aiello. Atteso l'arrivo di Antonio De Donno, medico dell'istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari.

Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi sulle cause del decesso.



