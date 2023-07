Torna il festival 42 gradi a Bisceglie, dal 27 al 30 luglio

I cambiamenti climatici e il valore dell'acqua sono i temi al centro di 42 gradi, idee sostenibili, festival il programma a Bisceglie dal 27 al 30 luglio con numerosi ospiti tra i quali padre Alex Zanotelli, Telmo Pievani e la Banda Osiris, Bruno Arpaia, Mario Tozzi, Paolo Giordano e Barbascura X. Per quattro giorni esponenti del panorama scientifico e culturale si confronteranno nel festival organizzato da Vecchie Segherie Mastrototaro, Linea d'Onda e sistemaGaribaldi a cura di Mario Tozzi, Carlo Bruni, Mauro Mastrototaro e Viviana Peloso.

Il fitto programma parte giovedì 27 luglio con Anna Grazia Maraschio, assessora all'Ambiente della Regione Puglia, Alex Zanotelli, missionario comboniano ispiratore e fondatore di movimenti per la pace, e lo spettacolo Aquadueo con Telmo Pievani e la Banda Osiris che unisce l'universo musicale a quello scientifico e filosofico di Telmo Pievani. Venerdì 28 luglio sarà la volta di Bruno Arpaia, in un dialogo che parte da un romanzo visionario e attuale che racconta con sorprendente capacità evocativa le estreme conseguenze del cambiamento climatico. Perché il clima sta cambiano il mondo con Mario Tozzi, Francesca Portincasa, Yoshin Ogata e Michele Giuli per Ultima Generazione, per un confronto fra punti di vista diversi sulla necessità di un cambiamento. Sabato 29 luglio il festival ospiterà Giovanni Covone con Loreta Minutilli, Acqua + Tasmania con Giulio Boccaletti e Paolo Giordano che dialogheranno con Silvia Bencivelli. E infine domenica 30 il festival ospiterà Silvia Bencivelli con Eleonora Celestino sul rapporto tra medicina, società e potere; Mediterranea con don Mattia Ferrari, il cappellano di bordo che racconterà l'esperienza dell'organizzazione che è andata incontro alle persone migranti; La tempesta perfetta con Barbascura X, tra i divulgatori scientifici più influenti del web che proporrà una rotta per resistere a ondate di fake news.



