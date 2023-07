Operazione Dda contro la mafia foggiana, decine di arresti

Una vasta operazione antimafia è in corso da questa notte a Foggia e provincia, dove i carabinieri coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 82 persone tra vertici, affiliati e contigui della cosiddetta società foggiana. Le ordinanze vengono eseguite anche in altre regioni d'Italia.

Nel corso dell'operazione, denominata 'game over', i carabinieri hanno sequestrato armi e droga. L'ordinanza è stata emessa dal Gip del tribunale di Bari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia con il coordinamento della procura nazionale antimafia. Colpiti, stando alle indagini, vertici, affiliati e contigui alle tre batterie che compongono la cosiddetta società foggiana così come viene chiamata la criminalità organizzata mafiosa a Foggia. Molti dei destinatari delle ordinanze sono già detenuti. Tra i reati contestati, il traffico di stupefacenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA