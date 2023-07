Cgil Puglia, Consiglio rinunci a Tfm e apra dibattito pubblico

"Ci auguriamo che non ci sia uno slittamento della votazione del Trattamento di fine mandato ma ci sia realmente il ritiro del provvedimento. Dopodichè i consiglieri regionali, a partire dal governatore, dovrebbero aprire una discussione a viso aperto direttamente con gli elettori e chiedere agli elettori cosa pensano del Trattamento di fine mandato, piuttosto che decidere a porte chiuse e secondo le proprie priorità che non corrispondono a quelle della collettività. Noi non ci fermeremo, saremo noi a chiamarli a un dibattito pubblico aperto alla cittadinanza, magari saranno cosi bravi da convincerci". Lo ha detto la segretaria della Cgil Puglia, Gigia Bucci, a margine di una conferenza stampa organizzata dal coordinamento delle associazioni, partiti politici e sindacati che si oppone all'approvazione del Trattamento di fine mandato (Tfm) da parte del Consiglio regionale pugliese.



