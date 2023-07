Tentano di raggirare un 79enne ma la polizia sventa la truffa

Da Napoli a Bari per truffare anziani. E' quanto ha scoperto la polizia che ha arrestato un uomo e denunciato un minorenne che ieri pomeriggio si erano fatti consegnare mille euro da un 79enne nel capoluogo pugliese.

I due erano riusciti a ingannare l'anziano che aveva creduto di essere stato contattato al telefono dal proprio nipote il quale gli aveva chiesto di ritirare il pacco da un corriere e di anticipare il pagamento.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, i due truffatori, con un'auto presa a noleggio, avrebbero raggiunto Bari e circuito la vittima. L'anziano aveva prelevato e consegnato le banconote al minorenne quando sono intervenuti i poliziotti che hanno sventato la truffa: il ragazzino è stato bloccato e denunciato, il complice ha provato a fuggire ma è stato arrestato.

Per i poliziotti, la tecnica messa in campo dai due indagati sarebbe la stessa utilizzata per truffare persone sole e fragili, cioè quella di fingersi parenti in difficoltà che, tramite telefono, chiedono di consegnare soldi ad amici o conoscenti per saldare debiti o risolvere un problema.



