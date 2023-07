Carabinieri recuperano merce rubata e la donano alla Caritas

Centinaia di confezioni di prodotti da banco da supermercato - tra alimenti e prodotti per la cura della persona - rubati da alcuni esercizi commerciali della provincia di Foggia sono stati recuperati dai carabinieri e donati alla Caritas di Lucera, in provincia di Foggia. Nei mesi scorsi i militari hanno effettuato una serie di controlli in casolari abbandonati nelle campagne tra Lucera, Foggia e Troia, spesso utilizzati come magazzino per nascondere pezzi di carrozzeria di vetture cannibalizzate per poi essere venduti.

Nel corso di questi controlli gli investigatori hanno rintracciato la refurtiva. A maggio scorso il tribunale di Foggia ha disposto la restituzione della merce ai legittimi proprietari, ma l'assenza di indicazioni relative al lotto per risalire ai supermercati da cui era stata rubata ha reso impossibile la restituzione. Così i carabinieri dopo essersi fatti autorizzare dal tribunale l'hanno donata alla Caritas diocesana.



