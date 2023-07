Operaio 62enne muore nel Foggiano, lavorava su una gru

Un operaio 62enne della provincia di Avellino è morto questo pomeriggio in un incidente sul lavoro in un cantiere dell'alta velocità sulla strada statale 90 tra Orsara di Puglia e Troia, in provincia di Foggia. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori l'uomo stava lavorando su una gru quando si sarebbe staccato un perno che avrebbe colpito in pieno la cabina in cui si trovava l'operaio.

I suoi colleghi hanno richiesto l'intervento del 118. La vittima è stata trasportata in elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia dove le sue condizioni sono state giudicate gravissime. Nonostante il tentativo dei medici l'operaio è morto poco dopo per le gravi lesioni riportate. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri e i tecnici dello Spesal.



