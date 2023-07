A Brindisi l'Adriatic cup, campionato mondiale di motonautica

Si svolgerà a Brindisi dal 27 al 30 luglio prossimi la decima edizione dell'Adriatic cup world championship, il campionato mondiale di motonautica organizzato dal circolo nautico Porta d'Oriente, in collaborazione con l'Union internationale motonatique e la Federazione italiana motonautica. Tra le novità dell'edizione 2023 ci sono le acque di gara che non saranno solo quelle del porto interno ma anche quelle comprese tra la diga di Punta Riso e Punta del Serrone.

Inoltre tra le categorie che parteciperanno alle competizioni sportive ci sono il World championship-round 3 offshore V2 (monocarena e monomotore da 300 cavalli mercury, 10 metri di lunghezza per una velocità di 200 chilometri orari e con due piloti), l'European campionship offshore class 3D (catamarani di 10 metri con doppio motore fuori bordo da 250 cavalli ciascuno) e l'Italian championship-round 2 class 5000.

Il 29 luglio si disputerà il trofeo Città di Brindisi, una gara di velocità che vedrà sfidarsi su rettilineo coppie di imbarcazioni, uno contro uno, fino alla proclamazione del vincitore, uno per ogni classe (offshore V2 e offshore 3D 5000).

Il pubblico potrà accedere, previa prenotazione e accompagnato da referenti dell'organizzazione, all'area paddock allestita in piazzale Lenio Flacco, che ospita imbarcazioni e team per vedere le barche da vicino con la possibilità di apprezzarle nei dettagli.



