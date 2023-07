Reperti archeologici della Puglia in mostra in Cina

I tesori archeologici della Puglia saranno esposti all'Oriental Metropolitan Museum di Nanchino, in Cina. Questa mattina, nella sede del Polo Arti Turismo Cultura della Regione Puglia, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della mostra I doni degli Dei. L'Apulia felix tra greci, indigeni e romani, l'esposizione di reperti archeologici provenienti dai musei di Puglia che sarà inaugurata il 26 luglio in Cina. Promossa dalla Regione Puglia, Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio, per il tramite del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con il ministero della Cultura, l'esposizione è allestita da Art Exhibitions China, dal Museo di Nanchino e da Shenzhen PLD Marketing Planning Co. Ltd. La mostra si inserisce all'interno di una più ampia strategia di cooperazione avviata nel 2010 tra Regione Puglia e diverse Province della Repubblica Popolare Cinese. "La mostra 'I Doni degli Dei', dei quali la nostra Puglia è colma - ha dichiarato Grazia Di Bari, consigliera regionale con delega alla Cultura - nasce dall'idea dello scambio. Le civiltà antiche sono sorte e si sono evolute a partire da questo: merci, oggetti, opere d'arte, valori, costumi, conoscenze, scoperte, sono state oggetto di scambio. Un dono è tale se è frutto di scambio, altrimenti rimane una qualità intrinseca, una caratteristica più o meno peculiare di un territorio, di una comunità, che non si trasforma in risorsa. L'accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e la Cina si fonda sul gesto antico del dare e del ricevere che connota le relazioni tra i popoli quando vivono in pace".



