Margherita di Savoia simula come fronteggiare una tromba marina

Una esercitazione su come fronteggiare una tromba marina si è svolta questa mattina sul litorale di Margherita di Savoia tra lo stupore di alcuni passanti che si chiedevano cosa stesse succedendo. Tende di pronto intervento, sirene, mezzi di vigili del fuoco, 118, Croce rossa e forze dell'ordine hanno simulato l'attivazione del sistema di emergenza e pronto intervento dopo l'allarme lanciato dal sindaco Bernardo Lodispoto per l'arrivo di una tromba marina. Coinvolti anche i bagnanti nella simulazione che ha previsto il recupero in mare di un disperso e le attività di ricerca di un minore scomparso con l'arrivo della tromba marina.

L'esercitazione, che si chiama Adriatic tornando 2023, è stata disposta dal reparto operativo della direzione marittima di Bari e organizzata dalla Capitaneria di porto di Barletta, coadiuvata dal dipendente ufficio locale marittimo di Margherita di Savoia. Si è trattato di una simulazione di "risposta a un evento meteorologico improvviso che si è abbattuto sul litorale della città", ha spiegato l'ammiraglio Vincenzo Leone, comandante delle capitanerie di porto di Puglia. "Abbiamo svolto anche l'evacuazione della zona colpita e il soccorso dei feriti in mare. Tutto per testare il dispositivo di sicurezza balneare", ha aggiunto il capitano di fregata, Daniele Governale comandante della capitaneria di porto di Barletta, evidenziando che "il personale distribuito sulla spiaggia ha accompagnato nelle aree di ammassamento e sicurezza i bagnanti".

E' stata una esercitazione che ha funzionato e in cui "tutti hanno svolto i compiti assegnati", ha sottolineato Leone, annunciando che un'altra esercitazione si terrà sulla spiaggia di Ugento, in Salento, nei prossimi giorni.



