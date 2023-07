L'attuale questore di Lecce Andrea Valentino dal primo agosto assume la guida della Questura di Bolzano. I suoi quattro anni in Puglia sono stati segnati, come ha ricordato Valentino sulla stampa locale, dall'emergenza Covid, come anche dal caso Tap. Lascia invece Bolzano per un incarico ministeriale a Roma l'attuale questore Giancarlo Pallini.



