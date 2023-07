Esplode bombola di gas in case popolari abbandonate a Lecce

Una bombola di gas è esplosa questa mattina a Lecce, in via Sosy Carafa, all'interno di una delle case popolari in avanzato stato di degrado, le cosiddette 'ex case minime', oggetto di un intervento di abbattimento disposto dal Comune. Non si registrano feriti.

La bombola si trovava su un balcone al piano rialzato di una delle palazzine. Potrebbe essere stata utilizzata da qualcuno che abitava in casa abusivamente. La deflagrazione, generata da una fuga di gas, ha provocato un incendio poi spento dai vigili del fuoco che non hanno trovato nessuno sul posto, solo alcuni vecchi indumenti bruciati. I vigili del fuoco hanno demolito una parte del balcone che risultava pericolante e messo in sicurezza l'area. Sul posto è giunto anche un tecnico del comune di Lecce.





