Consiglio Puglia martedì discute assegno fine mandato, M5s 'va bocciato'

Martedì 25 luglio il Consiglio regionale della Puglia discuterà della reintroduzione del trattamento di fine mandato (Tfm) per i consiglieri, un assegno da circa 35mila euro per i cinque anni di legislatura. La proposta di legge è retroattiva e, se fosse approvata, farebbe scattare il diritto al Tfm a partire dal 2013, quando fu abrogato.

Il Tfm però divide la maggioranza di centrosinistra, con il M5S che si schiera contro. "Con tutti i problemi che ha la Puglia, la priorità del consiglio regionale non può essere il Tfm", dichiara la consigliera del M5S Antonella Laricchia, esprimendo una posizione condivisa anche dal resto del gruppo pentastellato che si è dichiarato contrario alla reintroduzione.

"Auspico - conclude Laricchia - che la proposta di legge venga bocciata dall'aula martedì e si metta finalmente la parola fine a una questione che ha portato via fin troppo tempo ed energie".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA