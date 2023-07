Il Bari ha ufficializzato l'accordo per il prolungamento, fino a giugno 2026 con opzione per un ulteriore anno, del rapporto che lega il centrocampista Mattia Maita al club biancorosso.

Giunto in Puglia nel gennaio del '20, il giocatore siciliano ha vestito per 123 volte la maglia dei galletti risultando nella scorsa stagione, la prima in B, uno dei pilastri della squadra di Mignani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA