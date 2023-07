Calcio: il Bari prende Menez, ha firmato per un anno

"Bienvenue monsieur Jeremy Menez": così il Bari dà il benvenuto all'ultimo colpo di mercato, il francese ex Milan che ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2024, con opzione di rinnovo in caso di promozione. L'attaccante va a rinforzare un reparto che ha registrato la partenza del bomber Antenucci e potrebbe fare i conti con la probabile cessione del capocannoniere Cheddira.

Nel palmares di Menez - scrive in una nota il Bari -, "insieme a 2 Campionati francesi, 1 Supercoppa francese, 1 Coppa di Lega, 1 Campionato messicano e 1 Supercoppa messicana, vanta un oro agli Europei U17 del 2004 e 24 presenze (2 reti) con la nazionale transalpina".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA