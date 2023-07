Circa 50 ettari di macchia mediterranea stanno bruciando a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, in un incendio che sta impegnando il personale della protezione civile, dell'Arif e i vigili del fuoco con trenta mezzi da terra. Intervengono anche una canadair e due fireboss che hanno effettuato alcune decine di lanci d'acqua. A quanto si apprende sono a rischio altri 50 ettari.



