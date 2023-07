Bimbo fu lasciato in culla termica, don Antonio 'è parte di noi'

"Ho sempre promosso la vita e certe date non bisogna farle cadere nel vuoto". E' quanto afferma don Antonio Ruccia, parroco della chiesa di San Giovanni Battista nel quartiere Poggiofranco di Bari, che ricorda ancora l'emozione provata nel trovare all'interno della culla termica della chiesa un neonato. Era il 19 luglio 2020 quando il bimbo, che non aveva neppure una settimana di vita, fu lasciato nella culla per la vita voluta dal sacerdote nove anni prima. Accanto a lui che strillava per la fame c'era un bigliettino su cui erano annotati il suo nome di battesimo e alcuni dettagli sanitari, ed era scritto che la sua mamma e il suo papà lo avrebbero amato per sempre.

"Noi continuiamo a portarlo nel cuore e a sentirlo parte di ciascuno di noi", aggiunge don Antonio che questa sera alle otto presiederà una messa "in cui metteremo al centro di tutto la vita e in maniera speciale quelli dei piccoli e dei nascituri".

La chiesa è stata agghindata per l'occasione con coccarde colorate sui banchi mentre sull'altare è stata sistemata la foto, scattata tre anni fa, in cui si vede il parroco sorridente con in braccio il bambino che indossava la tutina a fasce bianche e azzurre. "Non bisogna dimenticare i gesti che si fanno per la promozione della vita e ricordare sempre che la vita è un dono da preservare", conclude.



