Università Bari, primi 8 laureati in Innovazione e sostenibilità

Due uomini e sei donne. Sono i primi otto laureati del nuovo corso magistrale in Innovazione, governance e sostenibilità del dipartimento di Economia, management e diritto dell'impresa dell'università Aldo Moro di Bari. Il corso è stato avviato quest'anno, grazie al confronto fra Confindustria Bari e Bat (Barletta, Andria, Trabi) e Uniba.

La discussione delle tesi e la proclamazione sono state ospitate, questa mattina, dalla sede di Confindustria Bari e Bat. Presenti, fra gli altri, il rettore di Uniba Stefano Bronzini, il presidente di Confindustria Sergio Fontana, il direttore del dipartimento Giovanni Lagioia e la coordinatrice del corso di laurea Grazia Di Cuonzo. "L'elemento fondante del corso è l'innovatività - ha spiegato Lagioia -. Bisogna innovare in senso ampio, anche sotto il profilo dell'organizzazione.

Occorrono nuovi modelli, perché è nelle stanze dove vengono adottate le scelte che si può realmente imprimere il percorso della modifica degli obiettivi e dei modelli organizzativi".

E proprio in questa direzione vanno alcune delle tesi di laurea discusse oggi. Una ha riguarda, per esempio, la creazione di una app che induce i lavoratori a comportamenti sostenibili nell'uso dei trasporti. Un'altra racconta il recupero dei treni storici per sviluppare una forma più sostenibile di turismo. Nel corso, prosegue Di Cuonzo, "c'è una componente importante di finanza innovativa e sull'organizzazione del sistema dei trasporti e della logistica delle imprese". Fontana, primo laureato honoris causa in questa disciplina, ha evidenziato che "nelle nostre imprese abbiamo bisogno di persone che parlano di innovazione, di governance e sostenibilità, vere chiavi del successo delle imprese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA