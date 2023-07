Rettore Uniba, 'aumento immatricolazioni ci tranquillizza'

"L'aumento delle immatricolazioni ci tranquillizza. Il problema non è dove si studia, ma dove si studia conseguente al dopo. Se il sistema produttivo è maggiormente sviluppato in alcune parti del Paese è chiaro che gli studenti che possono vanno via". Lo ha detto il rettore dell'università Aldo Moro di Bari, Stefano Bronzini, a margine della discussione delle prime otto tesi del corso di laurea magistrale in Innovazione, governance e sostenibilità. Il riferimento è ai dati sulla fuga dalle università del Sud, fenomeno che coinvolge anche la Puglia. "Il problema non è di formazione - ha evidenziato -. Lo dimostra che chi si forma da noi anche all'estero si afferma ad alti livelli". Bronzini ha spiegato che "le iscrizioni stanno iniziando adesso. L'anno scorso abbiamo incrementato le immatricolazioni di un centinaio di unità, rimanendo l'unico mega ateneo della regione". Quanto al nuovo corso di laurea, "è uno dei punti di arrivo di una collaborazione avviata anni fa fra Confindustria e università di Bari - ha detto -. E' un momento importante perché sancisce gli aspetti virtuosi di un andamento della formazione innestata alle possibilità occupazionali".

"Le possibilità occupazionali in questo corso di studi sono reali e concrete - ha aggiunto - come lo sono negli altri 160 che noi produciamo, fra triennali e magistrali. E' un territorio che sta rispondendo in modo virtuoso e potrà dare esisti significativi anche nel prossimo futuro".



