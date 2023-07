Festa di Cinema del reale e dell'irreale da domani in Salento

Dal 19 al 22 luglio 2023 il 'Castello Volante' di Corigliano d'Otranto, in provincia di Lecce, ospiterà la ventesima edizione della manifestazione La Festa di Cinema del reale e dell'irreale. Insieme a una vasta selezione dei più interessanti documentari di oggi e del passato, la festa, si legge in una nota degli organizzatori, propone "lo straordinario percorso espositivo di 'Visioni del Sud', performance, laboratori, aperitivi musicali e incontri con gli autori che arricchiscono la programmazione in sala coinvolgendo attivamente il pubblico, in un esperimento aperto e permeabile a differenti generi e linguaggi dell'arte che rifugge le etichette". La Festa di Cinema del reale e dell'irreale, con la direzione artistica di Paolo Pisanelli e la direzione creativa di Francesco Maggiore, è organizzata e co-prodotta da Big Sur, OfficinaVisioni e associazione culturale Cinema del reale in collaborazione con il Castello Volante, il Comune di Corigliano d'Otranto, Pro Loco di Corigliano d'Otranto. Il progetto è realizzato con il sostegno di Regione Puglia e Apulia Film Commission.

Tra gli ospiti internazionali il fotografo e film-maker statunitense di origini italiane Lou Dematteis, la cui esperienza è riassunta nella mostra antologica 'Five From One.

Cinque paesi, cinque storie'. "Da vent'anni, promuovere e condividere gli sguardi sulle realtà del modo è la missione della Festa di Cinema del reale e dell'irreale. È, questo -conclude la nota - un patrimonio che oggi più che mai guarda avanti e si rivolge alle giovani generazioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA