Apre in Salento ostello sulla via Francigena del Sud

Nuova vita per una scuola elementare di Minervino di Lecce, lungo la via Francigena del sud, che da domani diverrà un ostello. L' immobile, che si trova in questo percorso ricco di storia nel profondo Salento, è stato ristrutturato ed allestito per offrire i nuovi servizi turistici. Quello di Minervino è il primo ostello inaugurato della Rete Pop - Pubblici Ostelli di Puglia, nell'ambito del progetto strategico TheRout_Net finanziato dal Programma Interreg Grecia-Italia 2014-2020. L'ambientazione è stata realizzata con l'uso di materiale locali, tra pietra e legno, anche per armonizzare l'edificio con il paesaggio. Domani alle 19.00 l'inaugurazione ufficiale nell'ex scuola elementare Borgo Specchia Gallone.

L'ostello di Minervino di Lecce dispone di cinque stanze per ospitare fino ad un massimo di 18 posti letto: una matrimoniale per disabili, una quadrupla, tre matrimoniali che all'occorrenza possono diventare quadruple con letti aggiuntivi. La struttura ha anche diversi spazi comuni per la convivialità e il riposo, compresa una sala massaggi.

"Gli ostelli della rete - informano dalla Regione Puglia - rientrano in una più grande strategia di implementazione e ottimizzazione dei servizi di accoglienza e supporto ai camminatori lungo i Cammini". "Agevoli per tutte le fasce di età e per tutte le condizioni sociali, in Europa sono ormai meta per ragazze, ragazzi, ma anche per tante famiglie con bambini", cosi la presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, che domani parteciperà all'inaugurazione.



