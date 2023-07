A San Severo piantato ulivo in ricordo 17enne ucciso nel 2022

Un albero di olivo di 17 anni è stato piantumato questa mattina a San Severo, nel foggiano, ed è dedicato alla memoria di Francesco Pio d'Augelli, che aveva 17 anni, gli stessi della pianta, quando è stato ucciso la sera del 18 luglio dello scorso anno. Ad un anno dal delitto, l'amministrazione comunale ha deciso di accogliere la richiesta dell'associazione di volontariato Acafi e ha apposto una targa commemorativa per ricordare il giovanissimo concittadino, piantumando l'albero "come simbolo di continuità della vita". Il sindaco di San Severo Francesco Miglio, presente alla cerimonia, ha sottolineato come "l'intento sia quello di ricordare perennemente Francesco e dare un segno di pace e legalità e di vicinanza alla famiglia".



